100 муралов в одном городе: В Омске создана самая большая в России арт-галерея под открытым небом

С 1 июля по 14 сентября в Омске прошел международный арт-фестиваль «Омск, ты просто космос!». Лучшие хуодожники-муралисты из России, Беларуси, Казахстана, Мексики, Америки, Италии, Великобритании и других стран мира приехали в сибирский город, чтобы подарить ему свое искусство.