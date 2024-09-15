100 муралов в одном городе: В Омске создана самая большая в России арт-галерея под открытым небом

С 1 июля по 14 сентября в Омске прошел международный арт-фестиваль «Омск, ты просто космос!». Лучшие хуодожники-муралисты из России, Беларуси, Казахстана, Мексики, Америки, Италии, Великобритании и других стран мира приехали в сибирский город, чтобы подарить ему свое искусство.
Традиционный образ сибирского медведя, но в по-мексикански ярких красках и национальном пончо, Богиня вдохновения, похожая на образ Мадонны из итальянских храмов, персонаж из славянских мифов… И здесь же — чисто омские темы: самое масштабное в мире изображение ракеты «Ангара-5», вороной конь с Омского ипподрома, вратарь «Авангарда»…Каждый мурал уникален по колористике, стилю, энергетике.
В работе белорусского муралиста Евгения Матюто: славянская культура и верования, традиционные белорусские орнаменты, скрытые послания-символы — его характерный авторский почерк.
«Изначально образ задумывался как сказочный персонаж, без привязки к конкретному месту, — рассказал художник. —Но когда я начал работать над фасадом, местные жители решили, что это будет домовой, хранитель их дома».
Так у мурала по адресу улица 2-я Поселковая, 59 появилось название: «Домовой Мудро».
Московский художник Денис Kibeda вдохновился творчеством омского музыканта Егора Летова — изображение навеяно песней «На наших глазах». Муралист из Великобритании Chris Rocket01 — космосом.
«Моя картина —это весь спектр чувств космонавта: от гордости до печали от разлуки с Землей, — рассказал автор. — А еще она о том, что технический прогресс не должен идти в ущерб природе».
Большинство муралов участников фестиваля разместились на фасадах жилых домов в микрорайоне «Модерн» в Советском округе. За это место проголосовали сами омичи. Другая часть — на зданиях во всех районах города.
Например, один из корпусов ОмГАУ украшает теперь портрет Федора Михайловича Достоевского, чье имя носит университет. Ракета «Ангара-5» «взлетает» с фасада административного здания по улице Красный путь.
В целом художники подарили Омску 100 уникальных авторских муралов. Как отмечают организаторы фестиваля, это самая большая арт-галерея под открытым небом в стране. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.