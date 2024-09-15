В Екатеринбурге дети нашли на улице человеческие останки

«13 сентября нашли скелет в кустах на Зои Космодемьянской, а 14 сентября — труп на Академика Губкина», — рассказал порталу E1.RU очевидец. Он отметил, что трупы, возможно, криминальные. У одного из них нога была обмотана белым проводом.