В Екатеринбурге дети нашли на улице человеческие останки

Силовики выясняют их личности, а также причины смерти.
«13 сентября нашли скелет в кустах на Зои Космодемьянской, а 14 сентября — труп на Академика Губкина», — рассказал порталу E1.RU очевидец. Он отметил, что трупы, возможно, криминальные. У одного из них нога была обмотана белым проводом.
По словам свидетеля происшествия, первыми останки нашли дети, они обнаружили их в кустах. Затем взрослые позвонили в полицию.
По фактам обнаружения останков следователи проводят проверку, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Причины гибели и давность определят в ходе судебно-медицинских экспертиз. Полицейские выясняют личности умерших.
Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге нашли мертвым 25-летнего парня. Тело обнаружили в квартире дома на улице Гагарина.