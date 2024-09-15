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В Екатеринбурге дети нашли на улице человеческие останки

В Екатеринбурге нашли скелетированные останки двух человек.

Силовики выясняют их личности, а также причины смерти.

«13 сентября нашли скелет в кустах на Зои Космодемьянской, а 14 сентября — труп на Академика Губкина», — рассказал порталу E1.RU очевидец. Он отметил, что трупы, возможно, криминальные. У одного из них нога была обмотана белым проводом.

По словам свидетеля происшествия, первыми останки нашли дети, они обнаружили их в кустах. Затем взрослые позвонили в полицию.

По фактам обнаружения останков следователи проводят проверку, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Причины гибели и давность определят в ходе судебно-медицинских экспертиз. Полицейские выясняют личности умерших.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге нашли мертвым 25-летнего парня. Тело обнаружили в квартире дома на улице Гагарина.

СК