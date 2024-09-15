В Воронежской области тушат два ландшафтных пожара площадью около 120 га

Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Информации о пострадавших и поврежденных объектах инфраструктуры нет.
Оба пожара локализованы. В ликвидации первого возгорания задействованы 190 человек и 57 единиц техники, а также авиация МЧС России — вертолет Ми-8 и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Второй пожар тушит объединенная группировка из 44 человек при помощи 11 спецмашин.
За 14 сентября пожарная охрана отреагировала на 85 вызовов, из которых «более 50» были на ландшафтные пожары. Наиболее крупными считаются возгорания в Рамонском и Лискинском, а также в Аннинском районе. В последнем муниципалитете пожар потушили, его итоговая площадь составила 3 га.
С 12 сентября в Воронежской области действует режим повышенной готовности в связи со «сложной пожароопасной обстановкой». Как рассказали «Ъ-Черноземье» в правительстве региона, в последние годы он не вводился. В октябре 2020 года для территориальной системы РСЧС объявлялся режим ЧС «в связи с сухой и ветреной погодой, способствовавшей возникновению и распространению пожаров в регионе».