В Воронежской области тушат два ландшафтных пожара площадью около 120 га

С 12 сентября в Воронежской области действует режим повышенной готовности в связи со «сложной пожароопасной обстановкой». Как рассказали «Ъ-Черноземье» в правительстве региона, в последние годы он не вводился. В октябре 2020 года для территориальной системы РСЧС объявлялся режим ЧС «в связи с сухой и ветреной погодой, способствовавшей возникновению и распространению пожаров в регионе».