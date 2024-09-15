ЛиАЗ с пассажирами загорелся на ходу в Нижнем Новгороде

ЛиАЗ следовал из поселка Дубравный на площадь Минина, но не доехал до конечной несколько остановок. Около Речного вокзала автобус внезапно задымился и вспыхнул. К счастью, находившиеся в нем восемь человек смогли выбраться самостоятельно, никто не пострадал.