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ЛиАЗ с пассажирами загорелся на ходу в Нижнем Новгороде

Пожар случился в районе Речного вокзала.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Автобус А-95 загорелся на ходу в Нижнем Новгороде утром 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

ЛиАЗ следовал из поселка Дубравный на площадь Минина, но не доехал до конечной несколько остановок. Около Речного вокзала автобус внезапно задымился и вспыхнул. К счастью, находившиеся в нем восемь человек смогли выбраться самостоятельно, никто не пострадал.

Прибывшие на место пожара огнеборцы потушили возгорание на площади 15 квадратных метров. Судя по опубликованным МЧС кадрам, очаг возгорания находился в моторном отсеке, потому что больше всего пострадала задняя часть автобуса. Сильно обгорели пластиковые сиденья, поручни и обшивка салона, выбита часть стекол.

Причина возгорания устанавливается.

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