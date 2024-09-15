ЛиАЗ с пассажирами загорелся на ходу в Нижнем Новгороде

Автобус А-95 загорелся на ходу в Нижнем Новгороде утром 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
ЛиАЗ следовал из поселка Дубравный на площадь Минина, но не доехал до конечной несколько остановок. Около Речного вокзала автобус внезапно задымился и вспыхнул. К счастью, находившиеся в нем восемь человек смогли выбраться самостоятельно, никто не пострадал.
Прибывшие на место пожара огнеборцы потушили возгорание на площади 15 квадратных метров. Судя по опубликованным МЧС кадрам, очаг возгорания находился в моторном отсеке, потому что больше всего пострадала задняя часть автобуса. Сильно обгорели пластиковые сиденья, поручни и обшивка салона, выбита часть стекол.
Причина возгорания устанавливается.