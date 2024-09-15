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В Ростовской области мотоциклист врезался в столб и погиб, пассажир в больнице

Под Ростовом опора ЛЭП упала после тарана мотоциклом, водитель скончался.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области рано утром в воскресенье, 15 сентября, произошло смертельное ДТП с мотоциклом. Авария случилась в поселке Красногорняцкий в Октябрьском сельском районе, сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по донскому региону.

— В 5:50 на улице Чапаева 40-летний водитель мотоцикла Yamaha FJR1300А, по предварительным данным, не справился на нерегулируемом перекрестке с управлением и съехал с дороги влево, где врезался в кирпичный столбик и опору линии электропередач, — объяснили в Госавтоинспекции региона.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте еще до приезда кареты скорой помощи. А его 27-летний пассажир выжил, его с травмами госпитализировали в больницу.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — добавили в ГАИ.