В Ростовской области мотоциклист врезался в столб и погиб, пассажир в больнице

В Ростовской области рано утром в воскресенье, 15 сентября, произошло смертельное ДТП с мотоциклом. Авария случилась в поселке Красногорняцкий в Октябрьском сельском районе, сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по донскому региону.
— В 5:50 на улице Чапаева 40-летний водитель мотоцикла Yamaha FJR1300А, по предварительным данным, не справился на нерегулируемом перекрестке с управлением и съехал с дороги влево, где врезался в кирпичный столбик и опору линии электропередач, — объяснили в Госавтоинспекции региона.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте еще до приезда кареты скорой помощи. А его 27-летний пассажир выжил, его с травмами госпитализировали в больницу.
— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — добавили в ГАИ.