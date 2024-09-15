В Ростовской области мотоциклист врезался в столб и погиб, пассажир в больнице

— В 5:50 на улице Чапаева 40-летний водитель мотоцикла Yamaha FJR1300А, по предварительным данным, не справился на нерегулируемом перекрестке с управлением и съехал с дороги влево, где врезался в кирпичный столбик и опору линии электропередач, — объяснили в Госавтоинспекции региона.