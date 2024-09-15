Туриста из Череповца спасли в Иркутской области. Днем 12 сентября спасателям Байкальского отряда поступил вызов. Звонивший мужчина сообщил, что попал на осыпной склон и не мог самостоятельно выбраться. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.
— Турист шел по Большой Байкальской тропе, решил свернуть с нее и попал на осыпной склон. Вернуться обратно на тропу он не смог и принял решение обратиться за помощью.
На помощь к мужчине выехали спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения. Когда они прибыли на место, то обнаружили туриста с воды, на высоте 100 метров. Вызволили со склона его при помощи альпинистского снаряжения. После доставили его в поселок Листвянка. Медицинская помощь ему не понадобилась.