Туриста из Череповца спасли в Иркутской области

На помощь к мужчине выехали спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения. Когда они прибыли на место, то обнаружили туриста с воды, на высоте 100 метров. Вызволили со склона его при помощи альпинистского снаряжения. После доставили его в поселок Листвянка. Медицинская помощь ему не понадобилась.