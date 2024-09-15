Крупный ландшафтный пожар ликвидировали в Аксайском районе

В Ростовской области в ночь на воскресенье, 15 сентября, пожарные семь часов боролись с огнем, охватившим пойму Дона в Аксайском районе. Крупный ландшафтный пожар разгорелся в районе хутора Александровка вечером, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по донскому региону.