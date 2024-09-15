Крупный ландшафтный пожар ликвидировали в Аксайском районе

В Ростовской области в ночь на воскресенье, 15 сентября, пожарные семь часов боролись с огнем, охватившим пойму Дона в Аксайском районе. Крупный ландшафтный пожар разгорелся в районе хутора Александровка вечером, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по донскому региону.
— Вызов поступил 14 сентября в 20:59, в районе хутора Александровка горел камыш, — уточнили в экстренном ведомстве.
Приехав на место, пожарные оценили фронт работ: камыш в пойме Дона пылал на площади примерно в тысячу квадратных метров. С огнем в течение семи часов сражались сразу несколько пожарных расчетов.
— В 4:00 специалисты сообщили о полной ликвидации пожара. В тушении были задействованы 16 человек и четыре единицы спецтехники, — добавили в региональном МЧС.
Напомним, что метеоролог Вильфанд предупредил жителей Ростовской области, как и всего Южного федерального округа, об опасных погодных явлениях в конце недели.