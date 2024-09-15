Хуситы взяли на себя ответственность за ракетный удар по Тель-Авиву

Ранее армия Израиля оповестила о воздушной тревоге в центральной части страны, включая пригороды Тель-Авива, где сирены не звучали уже долгое время. Тревога была объявлена из-за запуска ракеты класса «земля — земля». По данным военных, она была выпущена с территории Йемена и упала в Израиле в открытой местности, жертв нет.