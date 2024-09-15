Хуситы взяли на себя ответственность за ракетный удар по Тель-Авиву

«Ракетные войска Вооруженных сил Йемена провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар по военному объекту израильского противника в районе Яффо (Тель-Авив — прим. ТАСС) в оккупированной Палестине. Операция была проведена с использованием новой гиперзвуковой баллистической ракеты, которая достигла своей цели. Системам обороны противника не удалось ее перехватить», — сказал он.
Как утверждает представитель движения, заявление которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah, ракета преодолела 2 040 километров за 11,5 минут. Сариа добавил, что удар по Тель-Авиву стал «кульминацией усилий» мятежников, которые смогли поставить на вооружение ракеты, способные обходить современные системы защиты.
Ранее армия Израиля оповестила о воздушной тревоге в центральной части страны, включая пригороды Тель-Авива, где сирены не звучали уже долгое время. Тревога была объявлена из-за запуска ракеты класса «земля — земля». По данным военных, она была выпущена с территории Йемена и упала в Израиле в открытой местности, жертв нет.