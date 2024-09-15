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В Петербурге попытались ослепить экипаж вылетавшего самолета

Неизвестные попытались ослепить экипаж самолета, вылетавшего из Петербурга.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Неизвестные пытались ослепить экипаж самолета, вылетавшего из Санкт-Петербурга в Челябинск, борт взлетел благополучно, подозреваемых ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале.

Как информирует ведомство, около 00.45 мск в воскресенье в полицию Колпинского района поступило сообщение о том, что неизвестными «была предпринята попытка ослепления» экипажа Boeing-738, вылетавшего по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск.

«Взлет воздушного судна прошел в штатном режиме, пострадавших нет. Экипаж ослеплен не был. Полицией приняты меры к задержанию злоумышленников», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключили в ГУМВД.