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Российские силы сбили два украинских Су-27 и МиГ-29

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ за минувшие сутки сбили два истребителя Су-27 воздушных сил Украины. Об этом 15 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбит истребитель противника МиГ-29, а также перехвачены реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 вне зоны проведения специальной военной операции.

Также 14 сентября экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

В тот же день Вооруженные силы (ВС) России пресекли пять попыток украинских войск прорваться через границу Курской области в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое. В результате противник потерял до 40 военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.