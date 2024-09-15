Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбит истребитель противника МиГ-29, а также перехвачены реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 вне зоны проведения специальной военной операции.
Также 14 сентября экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.
В тот же день Вооруженные силы (ВС) России пресекли пять попыток украинских войск прорваться через границу Курской области в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое. В результате противник потерял до 40 военнослужащих.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.