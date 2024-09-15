ВС России уничтожили ж/д эшелон с иностранным вооружением ВСУ

Удары по противнику наносила оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, а также артиллерия и ракетные войска Вооруженных сил (ВС) РФ. Поражена живая сила и военная техника ВСУ в 148 районах, добавили в Минобороны.