ВС России уничтожили ж/д эшелон с иностранным вооружением ВСУ

«Также нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах», — указали в ведомстве.
Удары по противнику наносила оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, а также артиллерия и ракетные войска Вооруженных сил (ВС) РФ. Поражена живая сила и военная техника ВСУ в 148 районах, добавили в Минобороны.
Также в воскресенье Минобороны сообщило, что воздушно-космические силы (ВКС) РФ за минувшие сутки сбили два вражеских истребителя Су-27. Кроме того, сбит истребитель противника МиГ-29.
При этом 13 сентября в Минобороны РФ сообщили, что на одном из участков южнодонецкого направления спецоперации расчеты 240-миллиметровых самоходных минометов особой мощности 2С4 «Тюльпан» артиллерии группировки войск «Восток» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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