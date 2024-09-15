«Уехала к маме и больше не вернется…»: как сложилась жизнь девочки по имени Принцесса, которая пострадала из-за взрыва газа

Уже на протяжении трех лет редакция КП-Иркутск рассказывает удивительную историю маленькой, но такой стойкой девочки Малики Голибовой из Узбекистана. В день рождения своей матери 3-летняя крошка практически лишилась лица. В частном доме семьи, где проходил праздник, взорвался газовый баллон. Принцесса (именно так переводится ее имя) оказалась ближе всех к эпицентру. Ожоги лица были сильные и страшные. Местные врачи считали, что ребенку уже ничем нельзя помочь. Но помощь ребенку оказали в Иркутске. Хирург Игорь Куклин провел Малике больше десяти операций. При этом абсолютно бесплатно — настолько он проникся историей ребенка. Сейчас Малике 12 лет, в сентябре она пошла в 7-й класс. Однако девочка покинула Иркутск и вернулась к родителям на родину в Узбекистан. Дальнейшее ее восстановление лица под вопросом. Подробности — в материале КП-Иркутск.