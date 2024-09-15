«Уехала к маме и больше не вернется…»: как сложилась жизнь девочки по имени Принцесса, которая пострадала из-за взрыва газа

Уже на протяжении трех лет редакция КП-Иркутск рассказывает удивительную историю маленькой, но такой стойкой девочки Малики Голибовой из Узбекистана. В день рождения своей матери 3-летняя крошка практически лишилась лица. В частном доме семьи, где проходил праздник, взорвался газовый баллон. Принцесса (именно так переводится ее имя) оказалась ближе всех к эпицентру. Ожоги лица были сильные и страшные. Местные врачи считали, что ребенку уже ничем нельзя помочь. Но помощь ребенку оказали в Иркутске. Хирург Игорь Куклин провел Малике больше десяти операций. При этом абсолютно бесплатно — настолько он проникся историей ребенка. Сейчас Малике 12 лет, в сентябре она пошла в 7-й класс. Однако девочка покинула Иркутск и вернулась к родителям на родину в Узбекистан. Дальнейшее ее восстановление лица под вопросом. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Праздник обернулся ужасным потрясением.
Родилась Малика в селе под Самаркандом. 9 января 2015 года в семье был праздник, мама девочки отмечала свой день рождения. Но торжество обернулось ужасным потрясением — взорвался газовый баллон. Ребенка с сильными ожогами доставили в больницу.
«У девочки около 70% ожогов тела», — услышали родители от врачей. Но больше всего пострадало лицо и ручки. Медики сообщили, что ребенку необходимы десятки пластических операций. Но в Узбекистане не было таких специалистов, которые бы помогли восстановить ребенку лицо. Поэтому малышке пришлось привыкать к удивленным взглядам людей, которые с любопытством разглядывали каждый рубец на ее коже…
Однако помощь пришла откуда не ждали. Врачи из Германии согласились прооперировать Малику. За границей она пробыла целый год.
— У меня брали кожу с других частей тела и пересаживали ее на лицо. Я постоянно ходила вся перевязанная…, — рассказывала Малика корреспондентам КП-Иркутск.
Помощь пришла из Сибири.
Вскоре о нелегкой судьбе Малики знали многие знакомые ее семьи. Весть дошла и до Шахло Амоновы, которая на тот момент уже несколько лет жила в Иркутске. Хотя родом она из Узбекистана.
— После того как я увидела эти шрамы и ожоги, я не могла спать по ночам, — признавалась Шахло Амонова. — Я поделилась историей Малики у себя на работе. И мой директор рассказал о хирурге из Иркутска, который бы мог помочь девочке. Я позвонила родителям Малики и настояла на том, чтобы ее привезли в Россию. Они согласились.
Так, Шахло оформила опеку над девочкой. Ведь ребенку нужно было долгое восстановление. Тогда помочь школьнице согласился хирург Игорь Куклин, который провел Малике свыше десятка операций. При этом абсолютно бесплатно. Он понимал, что Шахло с зарплатой в 20 тысяч вряд ли удастся найти деньги.
— Доктор смог восстановить девочке функции глаз и рта, — рассказывала Шахло.
Как складывается жизнь девочки сейчас?
Несколько лет Игорь Куклин проводил бесплатные операции Малике. Кстати, последняя из них состоялась в августе 2022 года. Тогда ей пересадили участок кожи в области глаза. Параллельно за дело взялись косметологи одного из центров красоты и здоровья Иркутска. Они помогали избавиться от ожогов. С помощью аппарата, который был приобретен в Москве, девочке удаляли рубцы, восстанавливали нервные окончания и кровеносные сосуды. Даже был составлен план лечения. Правда, продлилось оно около трех лет.
— Малика соскучилась по родителям, поэтому захотела вернуться в Узбекистан. Нам пришлось расстаться, — грустно сообщает Шахло.
Дальнейшее восстановление девочки стоит под вопросом. Однако сейчас Малика учится в 7-м классе. Она отличница. Больше всего девочка любит рисование. А еще мечтает посвятить себя медицине — настолько Малика вдохновилась работой врачей, которые ей помогали.
Шахло не устает благодарить всех неравнодушных, кто откликнулся и помогает девочке!
Шахло Амонова благодарна: пластическому хирургу Куклину Игорю Александровичу, заместителю главврача Ивано-Матренинской больницы Дмитрию Александровичу Шевцову, заведующей хирургическим отделением Ивано-Матренинской больницы Валентине Вадимовне Перловской, заведующему комбинатом студенческого питания Владиславу Викторовичу Дрокову, старшей медсестре Надежде Львовне Попрядухиной.