Ту-95 отработали учебный удар во время полета в море у Аляски



«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского моря в рамках стратегических командно-штабных учений “Океан-2024”. При выполнении полетного задания экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника», — говорится в сообщении.



Чукотское море расположено к северу от Берингова пролива, между Чукоткой и Аляской.



Длительность полета Ту-95МС составила 10 часов. Полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.



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