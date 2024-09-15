«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского моря в рамках стратегических командно-штабных учений “Океан-2024”. При выполнении полетного задания экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника», — говорится в сообщении.
Чукотское море расположено к северу от Берингова пролива, между Чукоткой и Аляской.
Длительность полета Ту-95МС составила 10 часов. Полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.
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Ту-95 отработали учебный удар во время полета в море у Аляски
Российские самолеты-ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Чукотского моря, сообщило Минобороны. Они отработали нанесение ударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника.