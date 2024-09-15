В Москве рассказали о состоянии ветеранов, отравившихся в столовой

Ранее пресс-служба ГСУСК по столице сообщала, что порядка 20 человек отравились в столовой социального центра в Москве, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
«Четырнадцатого сентября в социально-реабилитационном центре имени Михайлова было зафиксировано ухудшение самочувствия и жалобы на симптомы отправления со стороны гостей центра… Те ветераны, кому потребовалась госпитализация, находятся под наблюдением медиков, состояние пациентов стабильное. Ситуация находится на контроле департамента здравоохранения Москвы», — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что центр оперативно предпринял меры по оказанию необходимой помощи на месте и незамедлительной смене поставщика питания.
«Силами специалистов центра была проведена дезинфекция всех помещений, были проведены иные санитарные и организационные мероприятия с участием специалистов Роспотребнадзора по городу Москве», — рассказали в департаменте.
В ведомстве пояснили, что оставшиеся в центре ветераны находятся под контролем специалистов реабилитационного центра. На данный момент и до получения заключения о причинах отравления питание организовано индивидуально в номерах, а в центре дежурят медицинские сотрудники.
Для гостей, у которых не наблюдается симптомов отравления, в воскресенье организовали сопровождение домой.
«Коллектив центра оказывает содействие в проведении проверок со стороны Роспотребнадзора и Следственного комитета, предоставлены образцы питания от поставщика для анализа. Все сотрудники пищеблока сдали необходимые анализы, также взяты пробы с поверхностей, инвентаря и одежды сотрудников», — сообщили в пресс-службе.