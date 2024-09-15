Ми-28 нанес удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ВКС России нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ.
«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.
«После применения авиационных средств поражения, экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены», — сообщило Минобороны.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.