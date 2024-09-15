Неизвестные попытались ослепить экипаж самолета Петербург — Челябинск

«В 00:45 в полицию Колпинского района поступило сообщение о том, что неизвестными была предпринята попытка ослепления членов экипажа воздушного судна “Боинг-738”, осуществлявшего вылет по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск», — указывается в Telegram-канале управления.
Правоохранители отметили, что злоумышленникам не удалось нанести вред, поэтому самолет взлетел согласно расписанию. Пострадавших в результате инцидента не оказалось.
На данный момент ведутся поиски правонарушителей. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Накануне «Известия» писали о том, что пассажирский самолет авиакомпании «Россия», следовавший из Москвы в Нижний Новгород, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево. Отмечалось, что экипаж сообщил о проблеме с наддувом кабины.