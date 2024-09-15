Неизвестные попытались ослепить экипаж самолета Петербург — Челябинск

Накануне «Известия» писали о том, что пассажирский самолет авиакомпании «Россия», следовавший из Москвы в Нижний Новгород, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево. Отмечалось, что экипаж сообщил о проблеме с наддувом кабины.