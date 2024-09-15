Массовое ДТП под Ростовом произошло на задымленной от пожара трассе М-4 «Дон»

В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» произошла массовая авария с погибшими. ДТП произошло в условиях плохой видимости, вызванной задымлением от ландшафтных пожаров. Об этом рассказали в отделе пропаганды управления ГАИ по донскому региону.
— Около 11:30 поступила информация о ДТП на 1065 километре автодороги М-4 «Дон» в северном направлении. По предварительным данным, 41-летний водитель грузового автомобиля MAN, врезался в два автомобиля — Renault Logan и «ГАЗель», водители которых остановились, чтобы переждать, пока дым рассеется, — объяснили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП от смертельных травм погибла 53-летняя пассажирка «Рено», а другая была доставлена в больницу. Как себя чувствуют водитель «Рено» и 54-летний шофер, который был за рулем «ГАЗели», не уточняется.
— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Уточняется, что передвижение транспорта на этом участке дороги все еще затруднено. И для обеспечения безопасности дорожного движения здесь обеспечивают сотрудники Госавтоинспекции.
Добавим, ранее в Главном управлении МЧС по Ростовской области уточнили, что дым вызван возгораниями в Аксайском районе. Два ландшафтных пожара специалистам удалось локализовать на площадях в 1000 и 100 квадратных метров. Причем предыдущий пожар в Аксайском районе был ликвидирован сегодня в четыре часа утра.