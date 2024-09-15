В Гагаузии прошел марш протеста против евроинтеграции

Референдум о евроинтеграции Молдавии назначен на 20 октября, в один день с выборами президента. Идея проведения референдума вызвала критику со стороны общественности и оппозиционных сил. Лидеры оппозиции, такие как Илан Шор, экс-президент Игорь Додон и экс-премьер Василий Тарлев, заявляют, что плебисцит является попыткой манипуляции общественным мнением. Они считают, что референдум не отражает истинных устремлений народа, а служит для укрепления позиций действующих властей перед предстоящими выборами. Оппозиция выражает опасения, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.