В Гагаузии прошел марш протеста против евроинтеграции

Акция прошла в административном центре автономии, городе Комрат, где колонна демонстрантов прошла по центральной улице под лозунгом «За Молдову без ЕС».
«Мы выступаем против интеграции страны в ЕС. Нам такая интеграция не нужна, когда преследуют общественных деятелей и политиков, у которых иная точка зрения, нежели у партии власти и президента Майи Санду. Когда закрывают СМИ, вводится цензура, а наши традиционные ценности не уважают», — заявил на митинге представитель блока «Победа» Юрий Витнянский.
В ходе марша нарушений порядка не зафиксировано, однако оппозиция продолжает критиковать полицию за отказ в обеспечении безопасности мероприятия, несмотря на полученное разрешение от мэрии Комрата.
Референдум о евроинтеграции Молдавии назначен на 20 октября, в один день с выборами президента. Идея проведения референдума вызвала критику со стороны общественности и оппозиционных сил. Лидеры оппозиции, такие как Илан Шор, экс-президент Игорь Додон и экс-премьер Василий Тарлев, заявляют, что плебисцит является попыткой манипуляции общественным мнением. Они считают, что референдум не отражает истинных устремлений народа, а служит для укрепления позиций действующих властей перед предстоящими выборами. Оппозиция выражает опасения, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.