В ЛНР крупный пожар перекинулся на территорию алюминиевого завода

«В результате ландшафтного пожара в Антрацитовском МО в районе села Степное огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода. Произошло загорание цеха с готовой продукцией», — говорится в заявлении.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения, добавили в ведомстве.
В субботу вечером в селах Лесное и Степное разгорелся пожар. Тогда же спасатели приступили к тушению, которое, как сообщалось, осложнено из-за сильных порывов ветра.
Глава ЛНР Леонид Пасечник взял ситуацию под личный контроль и поручил членам правительства республики провести на месте мероприятия по установлению пострадавших граждан, оценить ущерб, нанесенный их имуществу, а также помочь восстановить документы, утраченные из-за ЧП.