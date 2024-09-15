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В ЛНР крупный пожар перекинулся на территорию алюминиевого завода

ЛУГАНСК, 15 сен — РИА Новости. Крупный пожар, который накануне охватил два села в ЛНР, перекинулся на территорию алюминиевого завода, сообщили РИА Новости в управлении МЧС России по республике.

Источник: РИА "Новости"

«В результате ландшафтного пожара в Антрацитовском МО в районе села Степное огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода. Произошло загорание цеха с готовой продукцией», — говорится в заявлении.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, добавили в ведомстве.

В субботу вечером в селах Лесное и Степное разгорелся пожар. Тогда же спасатели приступили к тушению, которое, как сообщалось, осложнено из-за сильных порывов ветра.

Глава ЛНР Леонид Пасечник взял ситуацию под личный контроль и поручил членам правительства республики провести на месте мероприятия по установлению пострадавших граждан, оценить ущерб, нанесенный их имуществу, а также помочь восстановить документы, утраченные из-за ЧП.

пожары
несчастный случай