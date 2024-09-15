Минобороны заявило о срыве шести попыток ВСУ прорвать границу в Курской области

Кроме того, по информации Минобороны, были сорваны две попытки атаки в направлении населенных пунктов Кремяное, Викторовка и Ольговка. Также были отражены две контратаки ВСУ в направлении Любимовки и Малой Локни.
«Пoдрaзделения группировки вoйск “Север” прoдoлжили нaступательные действия и нанесли поражение фoрмирoваниям бригад территoриальной oбoрoны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовкa, Новоивановкa, Дарьино, Николаево-Дaрьино, Покровский и Борки», — добавили в ведомстве.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. В приграничных районах объявлена эвакуация. По данным врио главы Алексея Смирнова на 11 сентября, свои дома покинули более 150 тыс. жителей приграничных муниципалитетов Курской области.