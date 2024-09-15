На Украине потеряли более 270 тыс. единиц оружия с февраля 2022 года

Лидерами по «исчезновению» являются охотничьи ружья (27,9%), автоматы (27,8%), карабины (10,8%). Среди моделей безусловный лидер — автомат АК-74 (51 008 единиц). Отмечается, что за неполный 2024 год украли или потеряли 78 217 единиц оружия, это больше, чем за весь 2023 год и в четыре раза больше, чем до начала конфликта.
Глава Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин сообщил «Фокусу», что, например, все потерянные не в зоне боевых действий автоматы непременно окажутся на черном рынке. «Ситуация с нелегальным оборотом оружия на Украине с каждым днем все ужаснее», — считает Учайкин.
На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Эта проблема лишь усугубилась, когда в феврале 2022 года украинские власти начали раздавать оружие всем желающим. Как сообщали в МВД Украины, по состоянию на февраль 2024 года на руках у украинцев находилось от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия. Глава ведомства Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, в частности «связанных с оружием», и их будет становиться больше.