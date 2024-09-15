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«Приговорили к смерти». В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украина терпит поражение в боевых действиях, и ее западные союзники не способны переломить ход событий, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Источник: РИА "Новости"

«Запад не может дать ничего, что могло бы изменить ход боевых действий. Факт в том, что Украина проиграла. Это больше похоже на то, что их приговорили к смерти. <…> Это просто вопрос времени», — отметил он.

По словам аналитика, темпы российского наступления просто невероятны, им удается освобождать по два-три и более населенных пунктов в день. При этом Джонсон отметил, что ВС России также успешно проводят операцию в Курской области, уничтожая резервы ВСУ.

«Они (украинские войска. — Прим. ред.) мертвы, просто еще не перестали дышать», — резюмировал эксперт.

Накануне в Минобороны сообщили, что в ДНР освободили Желанное Первое. Отмечается, что потери ВСУ за сутки на различных направлениях составили до 2090 военных.