«Приговорили к смерти». В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

«Запад не может дать ничего, что могло бы изменить ход боевых действий. Факт в том, что Украина проиграла. Это больше похоже на то, что их приговорили к смерти. <…> Это просто вопрос времени», — отметил он.
По словам аналитика, темпы российского наступления просто невероятны, им удается освобождать по два-три и более населенных пунктов в день. При этом Джонсон отметил, что ВС России также успешно проводят операцию в Курской области, уничтожая резервы ВСУ.
«Они (украинские войска. — Прим. ред.) мертвы, просто еще не перестали дышать», — резюмировал эксперт.
Накануне в Минобороны сообщили, что в ДНР освободили Желанное Первое. Отмечается, что потери ВСУ за сутки на различных направлениях составили до 2090 военных.