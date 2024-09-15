Певец и ветеран Афганистана Станислав Юрко погиб в бою

В комитете не уточнили обстоятельства его гибели. Как пишет «Российская газета», Юрко принимал участие в военной операции на Украине в качестве добровольца.
Юрко родился 24 июля 1963 года в Харькове. После окончания школы в Кишиневе пытался поступить в ГИТИС и Кировоградское высшее летное училище гражданской авиации, но безуспешно. Получил специальность радиомонтажника.
С декабря 1981 по ноябрь 1983 года служил разведчиком в 56 десантно-штурмовом батальоне в Кандагаре. За участие в боевых действиях в Афганистане был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Позднее стал лауреатом первого телевизионного всесоюзного конкурса «Когда поют солдаты» (1988), гран-при международного фестиваля студентов в Пловдиве (1989) и лауреатом всероссийского телевизионного конкурса «Виват Победа» (2005). Участвовал во многих военно-патриотических фестивалях и конкурсах военно-патриотических песен, основные из них были о событиях в Афганистане.