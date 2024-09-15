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Певец и ветеран Афганистана Станислав Юрко погиб в бою

Исполнитель военно-патриотических песен, ветеран войны в Афганистане Станислав Юрко погиб в бою, сообщили в пресс-службе комитета по делам воинов-интернационалистов государств — участников СНГ. Ему был 61 год.

Источник: Комитет по делам воинов-интернационалистов государств-участников СНГ

В комитете не уточнили обстоятельства его гибели. Как пишет «Российская газета», Юрко принимал участие в военной операции на Украине в качестве добровольца.

Юрко родился 24 июля 1963 года в Харькове. После окончания школы в Кишиневе пытался поступить в ГИТИС и Кировоградское высшее летное училище гражданской авиации, но безуспешно. Получил специальность радиомонтажника.

С декабря 1981 по ноябрь 1983 года служил разведчиком в 56 десантно-штурмовом батальоне в Кандагаре. За участие в боевых действиях в Афганистане был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Позднее стал лауреатом первого телевизионного всесоюзного конкурса «Когда поют солдаты» (1988), гран-при международного фестиваля студентов в Пловдиве (1989) и лауреатом всероссийского телевизионного конкурса «Виват Победа» (2005). Участвовал во многих военно-патриотических фестивалях и конкурсах военно-патриотических песен, основные из них были о событиях в Афганистане.

музыка