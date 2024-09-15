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МЧС: В Аксае из-за ветра пожар со склада перекинулся на жилые дома

Масштабный пожар на складе под Ростовом распространился на жилые дома от ветра.

Источник: Комсомольская правда

В Аксае Ростовской области разгорелся крупный пожар на складе со стройматериалами. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС по Донскому региону.

— В переулке Толстого, 7, загорелся склад стройматериалов. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, в его ликвидации задействованы 88 человек и 38 единиц техники, — прокомментировали сначала в экстренном ведомстве, а уже скоро уточнили, что к тушению привлечены дополнительные силы — всего порядка 100 человек.

Площадь пожара составила 1100 квадратных метров. Но из-за сильных порывов ветра огонь перешел на частные домовладения.

— Тушение осложняет высокая пожарная загрузка конструкций.