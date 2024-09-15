МЧС: В Аксае из-за ветра пожар со склада перекинулся на жилые дома

— В переулке Толстого, 7, загорелся склад стройматериалов. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, в его ликвидации задействованы 88 человек и 38 единиц техники, — прокомментировали сначала в экстренном ведомстве, а уже скоро уточнили, что к тушению привлечены дополнительные силы — всего порядка 100 человек.