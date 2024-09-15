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В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров

Голубев: в Ростовской области зафиксировали более 50 пожаров с начала суток.

Источник: РИА "Новости"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен — РИА Новости. Более 50 пожаров вспыхнули в Ростовской области с начала суток, спасатели ликвидируют до 30 возгораний, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.

«Оперативно-диспетчерские службы зафиксировали в регионе более 50 пожаров. Спасательные подразделения выезжают на место, но, к сожалению, штормовой ветер серьезно осложняет их работу», — написал он.

Сейчас спасатели ликвидируют до 30 пожаров, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. Там, по предварительным данным, пострадали девять домов и пять хозпостроек, указал глава региона.

«Сложная обстановка и в населенных пунктах Аксайского района. Горит восемь домовладений, пожар возник в трех СНТ. В хуторе Светлый Каменского района сгорело семь нежилых построек», — добавил Голубев.

Он подчеркнул, что к ландшафтным пожарам в Ростовской области привели сильный ветер, перехлест проводов линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем.

К ликвидации привлекли 2061 человека и почти 300 единиц техники.

пожары
МЧС