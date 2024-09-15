На СВО погиб водитель БПЛА из Пермского края Олег Мазгаров

Он родился в Полазне в 1972 году. После окончания местной школы № 3 прошёл службу в армии, а затем поступил в Пермский политех. В вузе Олег Мазгаров получил квалификацию инженера по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Вернувшись после университете в родной посёлок, работал в «Лукойле».