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На СВО погиб водитель БПЛА из Пермского края Олег Мазгаров

Военнослужащий погиб 15 июня в ДНР.

Водитель отделения БПЛА из Пермского края Олег Мазгаров погиб в ходе проведения СВО, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на администрацию Добрянского городского округа.

Он родился в Полазне в 1972 году. После окончания местной школы № 3 прошёл службу в армии, а затем поступил в Пермский политех. В вузе Олег Мазгаров получил квалификацию инженера по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Вернувшись после университете в родной посёлок, работал в «Лукойле».

В марте 2024 года Олег Мазгаров заключил контракт и отправился в зону СВО. Он был водителем отделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) коптерного типа. Его взвод входил в штурмовую роту.

Военнослужащий погиб 15 июня во время выполнения боевых задач на территории ДНР в населённом пункте Новомихайловка.

«Олег Фатхирахманович был смелым, мужественным, добрым, отзывчивым человеком. Хорошим отцом, мужем и дедушкой. Увлекался таким видом спорта как хоккей. У него остались мама, жена, дети и внуки», — сообщает администрация Добрянского округа.

С погибшим бойцом простятся 16 сентября в Полазне.