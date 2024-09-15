От сильного ветра огонь переходит на жилые дома: В Ростовской области одновременно тушат 50 пожаров

Воскресенье, 15 сентября, оказалось крайне сложным днем для пожарных Ростовской области. Диспетчерам поступает информация о десятках возгораний в самых разных районах донского региона. Так, по информации пресс-службы Главного управления МЧС по Ростовской области, только за сегодня возникло порядка 60 пожаров.
ЭВАКУИРОВАНО 20 ЧЕЛОВЕК.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, такое большое количество пожаров сегодня вызвано целым рядом причин: это сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем.
— С начала суток оперативно-диспетчерские службы зафиксировали в регионе более 50 пожаров. Спасательные подразделения выезжают на место, но, к сожалению, штормовой ветер серьезно осложняет их работу, — сказал Василий Голубев.
— В настоящее время пожарные ликвидируют до 30 пожаров, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, от огня там пострадало девять домов и пять хозпостроек. Эвакуировано 20 человек.
Сложная обстановка складывается и в населенных пунктах Аксайского района. Горит восемь домовладений, пожар возник в трех СНТ. В хуторе Светлый Каменского района сгорело семь нежилых построек.
По уточненной информации, в ликвидации огня задействовано 2061 человек и почти 300 единиц техники.
— Регулярно получаю информацию о работе спасателей. Поручил оказывать необходимую помощь людям, чье имущество пострадало в огне.
СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП НА ЗАДЫМЛЕННОЙ ТРАССЕ.
Повлияли пожары и на дорожную обстановку. От ландшафтных возгораний дымом заволокло трассу М-4 «Дон», отчего водители практически утратили нормальный обзор. Некоторые прибились к обочине, чтобы переждать завесу дыма, но это не помогло им избежать аварийных ситуаций.
— Около 11:30 водитель грузового автомобиля на 1065 километре автодороги М-4 «Дон» в северном направлении произошло массовое ДТП. По предварительным данным, 41-летний водитель грузового автомобиля MAN, в Renault Logan и «ГАЗель», водители которых остановились на обочине, — объяснили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП от задней части «Рено» ничего не осталось — ее вдавило в машину. От полученных травм 53-летняя пассажирка скончалась на месте, а другая была доставлена в больницу. А сотрудникам ГАИ пришлось регулировать движение.
А по ту сторону отбойника, в южном направлении, та том же участке случилась еще одна авария. В Госавтоинспекции уточнили, что в этот раз обошлось без пострадавших.
— Движение на север осуществляется по одной полосе, а на юг восстановлено в полном объеме, — уточнили в отделе пропаганды.
Тем временем в самом Аксае загорелся пожар на складе со стройматериалами. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на три жилых дома.
— Пожару присвоен повышенный ранг сложности, — расскзаали в пресс-службе регионального МЧС. — В его тушении задействованы около 100 специалистов и 38 единиц техники.
«ОБСТАНОВКА СЛОЖНАЯ».
Выехавший на место начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов прокомментировал сложившуюся ситуацию:
— В Ростовской области сложилась сложная пожароопасная обстановка. Наиболее тяжелая — в городе Аксае. Здесь горят склады, с которых пламя перешло на дома. Силами МЧС удалось остановить распространение огня, — говорит Сергей Филиппов. — Также сложная обстановка складывается в Неклиновском районе, где в хуторе Моской Чулек. Еще один масштабный пожар разгорелся на левом берегу Дона, на улице Левобережной Ростова-на-Дону.
— Развернут постоянно действующий оперативный штаб во главе с заместителем губернатора и личным составом МЧС. Все резервные смены МЧС по Ростовской области России введены в боевой расчет. Сил и средств прибывает достаточно.
Одни местные жители покидают свои дома, а другие сами бросаются тушить пламя. Так, например, в садовом товариществе «Донское» в Аксае местный житель Юрий Петрович сел за руль своего трактора и отправился помогать пожарным.
— Пожар сильный. Мне позвонила сестра и попросила приехать, потому что, если станет хуже, нужно забрать ее и других сестер, — рассказала дочка Юрий Петровича. — У них уже отключили свет.
Пожарные продолжают борьбу с огнем по всему региону. Мы будем информировать читателей о развитии событий.