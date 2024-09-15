От сильного ветра огонь переходит на жилые дома: В Ростовской области одновременно тушат 50 пожаров

— В настоящее время пожарные ликвидируют до 30 пожаров, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, от огня там пострадало девять домов и пять хозпостроек. Эвакуировано 20 человек.