Количество пострадавших в ДТП с омской маршруткой увеличилось до 12 человек

«В результате ДТП на улице 70 лет Октября с участием трех автомобилей травмы получили 12 человек, в том числе: 5 женщин в возрасте от 36 до 78 лет, 6 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, а также 5-летний ребенок. У пострадавших диагностированы: переломы, черепно-мозговые травмы, ушибы. Из 12 человек 5 госпитализированы, остальным, в том числе ребенку, назначено амбулаторное лечение», — передает ведомство.