Количество пострадавших в ДТП с омской маршруткой увеличилось до 12 человек

«В результате ДТП на улице 70 лет Октября с участием трех автомобилей травмы получили 12 человек, в том числе: 5 женщин в возрасте от 36 до 78 лет, 6 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, а также 5-летний ребенок. У пострадавших диагностированы: переломы, черепно-мозговые травмы, ушибы. Из 12 человек 5 госпитализированы, остальным, в том числе ребенку, назначено амбулаторное лечение», — передает ведомство.
По информации силовиков, в отношении 43-летней женщины, которая была за рулем внедорожника, составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении) и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие полиса ОСАГО). Кроме того, в отношении нее вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевших.
Как заявляется, всем водителям, которые стали участниками данного ДТП, провели освидетельствование, признаков опьянения у водителей не выявлено.
По факту аварии проводится дальнейшая проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств происшествия.