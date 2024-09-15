В Ростовской области более 2000 пожарных ликвидируют 30 возгораний 15 сентября

— В настоящее время зафиксировано более 30 действующих ландшафтных пожаров. К сожалению, в некоторых случаях огонь перекинулся на жилые дома и строения. Для борьбы с возгораниями задействовано более двух тысяч огнеборцев и порядка 300 единиц техники, — прокомментировал губернатор.