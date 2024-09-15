В Ростовской области более 2000 пожарных ликвидируют 30 возгораний 15 сентября

В воскресенье, 15 сентября, из-за сухой и жаркой погоды в Ростовской области одновременно тушат порядка 30 ландшафтных пожаров, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев. А всего с начало дня их разгорелось около 50.
— В настоящее время зафиксировано более 30 действующих ландшафтных пожаров. К сожалению, в некоторых случаях огонь перекинулся на жилые дома и строения. Для борьбы с возгораниями задействовано более двух тысяч огнеборцев и порядка 300 единиц техники, — прокомментировал губернатор.
Самая острая обстановка — в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах.
— Для уточнения обстановки и обнаружения возгораний используются 243 камеры АПК «Безопасный город», — проинформировали в правительстве Ростовской области.
Работает оперштаб под руководством замгубернатора Сергея Бодрякова. Для контроля за сложившейся обстановкой на место выехали директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Павел Нудгин и его заместители.
— Ситуация непростая, борьбу с возгораниями осложняет сильный порывистый ветер, — отметил Сергей Бодряков. — Уверен, квалификации донских огнеборцев достаточно, чтобы справиться с огнем.