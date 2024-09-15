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В Ростове шквалистый ветер стал причиной массового падения деревьев и крупных веток

Сильный ветер повалил 12 деревьев в Пролетарском районе Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 15 сентября, шквалистый ветер стал причиной крупных ЧП в Ростовской области. По данным регионального Управления МЧС, на Дону одновременно тушат полсотни пожаров. Из-за шквалистого ветра, огонь быстро распространяется, в том числе на жилые дома.

Кроме того, городские спасатели сообщают, что в Ростове произошло массовое падение крупных веток и деревьев. В общей сложности, по данным на 17:00, в донской столице зарегистрировано 33 происшествия.

— Больше всего в Пролетарский районе — 12 деревьев, — уточнили в ведомстве.

Ростовчан просят быть предельно внимательными и не находится под слабо укрепленными конструкциями. По данным синоптиков, восточный ветер в Ростове будет бушевать всю неделю. В какие-то дни скорость его будет составлять до 18 метров в секунду.