В Ростове-на-Дону на площади 1,5 тысячи кв. метров вспыхнул камыш

На левом берегу Дона в Ростове-на-Дону в эти минуты полыхает камыш, выгорело уже 1,5 тысяч кв. метров. Об этом вечером 15 сентября информируют в региональном управлении МЧС.
По последним данным, на месте происшествия задействовали 20 человек и пять единиц техники.
— Сложная обстановка складывается на улице Левобережной в Ростове-на-Дону. Развернут оперативный штаб. Резервные смены МЧС России введены в боевой расчет. Силы и средства прибывают, их достаточно, — прокомментировал начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.
Напомним, сейчас в разных территориях Ростовской области тушат 60 возгораний.