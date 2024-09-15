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В Ростове-на-Дону на площади 1,5 тысячи кв. метров вспыхнул камыш

1,5 тысячи кв. метров камыша горит на улице Левобережной в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

На левом берегу Дона в Ростове-на-Дону в эти минуты полыхает камыш, выгорело уже 1,5 тысяч кв. метров. Об этом вечером 15 сентября информируют в региональном управлении МЧС.

По последним данным, на месте происшествия задействовали 20 человек и пять единиц техники.

— Сложная обстановка складывается на улице Левобережной в Ростове-на-Дону. Развернут оперативный штаб. Резервные смены МЧС России введены в боевой расчет. Силы и средства прибывают, их достаточно, — прокомментировал начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.

Напомним, сейчас в разных территориях Ростовской области тушат 60 возгораний.