Омский «Авангард» проиграл первый же свой выездной матч сезона

Сегодня, 15 сентября, «Авангард» сыграл свой первый выездной матч сезона 24\25. В матче в Новосибирске «ястребы» проиграли 1:4.
Стоит отметить, что до того дома, в первой игре чемпионата КХЛ в целом 4 сентября «ястребы» не без проблем, но выиграли у «Сибири» 2:1. Здесь же матч не задался с первого периода.
Сначала «Авангард» остался в меньшинстве из-за удаления своего капитана Дамира Шарипзнянова и пропустил — 0:1. У хозяев забил Энди Андреофф.
Далее прошло 6 минут — и в новом большинстве у «снеговиков» автором гола стал экс-форвард омичей Сергей Широков. Он преуспел на добивании. И еще до перерыва счет стал и 3:0 в пользу новосибирцев — в равных составах отличился Кара.
Во втором гости отквитали один гол — в большинстве у них замкнул передачи Дица и Вея Семен Чистяков. Но этот успех развить не удалось. В третьем отрезке «Авангард», конечно, пытался отыграться, но до последних минут с завершением атак ничего не удавалось.
Пойдя на риск, гости заменили вратаря на шестого полевого, но в итоге пропустили на 59-й минуте гол в пустые ворота от Тейлора Бека. 4:1 — таков окончательный счет этого раунда уже извечного сибирского дерби. В следующем матче «ястребы» в гостях сыграют 17 сентября с уфимским «Салаватом Юлаевым».