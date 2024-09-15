Омский «Авангард» проиграл первый же свой выездной матч сезона

Во втором гости отквитали один гол — в большинстве у них замкнул передачи Дица и Вея Семен Чистяков. Но этот успех развить не удалось. В третьем отрезке «Авангард», конечно, пытался отыграться, но до последних минут с завершением атак ничего не удавалось.