На территории «Красного треугольника» в Петербурге произошел пожар

На территории бывшего завода «Красный треугольник» в Адмиралтейском районе днем 15 сентября произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании на набережной Обводного канала поступила на пульт спасателей в 15:00. В четырехэтажном неэксплуатируемом здании размером 100×100 метров полыхала обстановка на площади 4 «квадрата». К 17:03 огонь потушили.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Ликвидировали пожар 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники.
Обстоятельства случившегося уточняются.