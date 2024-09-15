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На территории «Красного треугольника» в Петербурге произошел пожар

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

На территории бывшего завода «Красный треугольник» в Адмиралтейском районе днем 15 сентября произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на набережной Обводного канала поступила на пульт спасателей в 15:00. В четырехэтажном неэксплуатируемом здании размером 100×100 метров полыхала обстановка на площади 4 «квадрата». К 17:03 огонь потушили.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Ликвидировали пожар 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Обстоятельства случившегося уточняются.

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