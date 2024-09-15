Мощный лесной пожар бушует под Симферополем — что известно

8 сентября сразу два природных пожара были ликвидированы в Керчи — загорелась сухая растительность на улицах Генерала Петрова и Железняка. В августе крупный лесной пожар в течение нескольких дней тушили под Феодосией в районе горы Тепе-Оба, его площадь составила около 150 гектаров. По предварительным данным, причиной масштабного пожара стало разведение открытого огня в лесном массиве.