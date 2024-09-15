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Мощный лесной пожар бушует под Симферополем — что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма продолжают тушение лесного пожара — увеличено количество техники и сброшены десятки тонн воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«В Крыму вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 55 тонн воды. Всего на месте работают более 130 пожарных и 34 единицы техники», — говорится в сообщении.

Забор воды проводится из реки Западный Булганак, уточнили в ведомстве.

О возгорании в лесу в Симферопольском районе Крыма стало известно около 16 часов в воскресенье. В связи сильным ветром, который способствует распространению огня, задействована авиация.

8 сентября сразу два природных пожара были ликвидированы в Керчи — загорелась сухая растительность на улицах Генерала Петрова и Железняка. В августе крупный лесной пожар в течение нескольких дней тушили под Феодосией в районе горы Тепе-Оба, его площадь составила около 150 гектаров. По предварительным данным, причиной масштабного пожара стало разведение открытого огня в лесном массиве.

В середине июля масштабный природный пожар возник в окрестностях Коктебеля. Его площадь составила около 40 гектаров. От огня пострадала часть территории Карадагского природного заповедника. Более всего пожар навредил травяной растительности.

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