Мощный лесной пожар бушует под Симферополем — что известно

«В Крыму вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 55 тонн воды. Всего на месте работают более 130 пожарных и 34 единицы техники», — говорится в сообщении.
Забор воды проводится из реки Западный Булганак, уточнили в ведомстве.
О возгорании в лесу в Симферопольском районе Крыма стало известно около 16 часов в воскресенье. В связи сильным ветром, который способствует распространению огня, задействована авиация.
8 сентября сразу два природных пожара были ликвидированы в Керчи — загорелась сухая растительность на улицах Генерала Петрова и Железняка. В августе крупный лесной пожар в течение нескольких дней тушили под Феодосией в районе горы Тепе-Оба, его площадь составила около 150 гектаров. По предварительным данным, причиной масштабного пожара стало разведение открытого огня в лесном массиве.
В середине июля масштабный природный пожар возник в окрестностях Коктебеля. Его площадь составила около 40 гектаров. От огня пострадала часть территории Карадагского природного заповедника. Более всего пожар навредил травяной растительности.