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Из-за сильного ветра Ростов затянуло дымом от пожара в Аксайском районе

В ГО и ЧС Ростова призвали жителей закрыть окна и не выходить на улицу.

Источник: Комсомольская правда

Из-за шквалистого ветра дым масштабного ландшафтного пожара в Аксайском районе распространился на территорию Ростова-на-Дону. В связи с этим в департаменте гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации донской столицы призвали людей не выходить из дома.

— Жителям Ростова-на-Дону рекомендуется: закрыть все окна, при необходимости не выходить на улицу, особенно это касается тех, кто страдает хроническими респираторными заболеваниями, — предупредили в ГО и ЧС города.

Отдельно предупредили водителей, которым за рулем нужно быть максимально осторожными и внимательными на случай ухудшения видимости на дороге.

— Нужно неукоснительно соблюдать скоростной режим и правила маневрирования, держать максимальную дистанцию с идущим впереди транспортом.

Предупреждают и пешеходов, и автомобилистов об массовом падении деревьев и крупных веток из-за сильного ветра.

— На данный момент зафиксировано 33 таких происшествия. Больше всего в Пролетарский районе — 12 деревьев. Коммунальные службы ликвидируют последствия: деревья распиливают и вывозят.