Из-за сильного ветра Ростов затянуло дымом от пожара в Аксайском районе

Из-за шквалистого ветра дым масштабного ландшафтного пожара в Аксайском районе распространился на территорию Ростова-на-Дону. В связи с этим в департаменте гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации донской столицы призвали людей не выходить из дома.
— Жителям Ростова-на-Дону рекомендуется: закрыть все окна, при необходимости не выходить на улицу, особенно это касается тех, кто страдает хроническими респираторными заболеваниями, — предупредили в ГО и ЧС города.
Отдельно предупредили водителей, которым за рулем нужно быть максимально осторожными и внимательными на случай ухудшения видимости на дороге.
— Нужно неукоснительно соблюдать скоростной режим и правила маневрирования, держать максимальную дистанцию с идущим впереди транспортом.
Предупреждают и пешеходов, и автомобилистов об массовом падении деревьев и крупных веток из-за сильного ветра.
— На данный момент зафиксировано 33 таких происшествия. Больше всего в Пролетарский районе — 12 деревьев. Коммунальные службы ликвидируют последствия: деревья распиливают и вывозят.