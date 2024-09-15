На Кубани ураганный ветер сорвал крышу со школы в станице Березанской

15 сентября на Кубани сильный ветер сорвал крышу со школы. Это произошло в станице Березанской Выселковского района.
«На объекте образования Выселковского района МАОУ СОШ № 3 в станице Березанской произошел инцидент — ураганным ветром повреждена крыша объекта», — рассказали в пресс-службе районной администрации.
В результате произошедшего никто не пострадал, сообщили в муниципалитете.
На месте происшествия находится подрядчик. Идут работы по восстановлению кровли.
Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение о непогоде.