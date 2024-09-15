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На Кубани ураганный ветер сорвал крышу со школы в станице Березанской

Крышу школы в Выселковском районе повредил сильный ветер.

Сейчас в Олбани: +21° 0 м/с 78% 764 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

15 сентября на Кубани сильный ветер сорвал крышу со школы. Это произошло в станице Березанской Выселковского района.

«На объекте образования Выселковского района МАОУ СОШ № 3 в станице Березанской произошел инцидент — ураганным ветром повреждена крыша объекта», — рассказали в пресс-службе районной администрации.

В результате произошедшего никто не пострадал, сообщили в муниципалитете.

На месте происшествия находится подрядчик. Идут работы по восстановлению кровли.

Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение о непогоде.