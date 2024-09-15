Пожар на аксайском складе локализовали в Ростовской области

Вечером 15 сентября в Аксае локализовали пожар на складе со строительными материалами. Информация об этом поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.
— По Аксаю, склад на Толстого. В 16:25 объявлена локализация на площади в 1,5 тысячи кв. метров, — сообщили в экстренном ведомстве.
Напомним, возгорание в Аксае произошло днем 15 сентября, до этого горело 1100 кв. метров. Известно, что в этом случае огонь из-за сильного ветра перешел на частные дома. На месте задействовали 100 человек личного состава и 38 единиц техники.
Добавим, также к этой минуте на площади в 1,5 тысячи кв. метров тушат камыш на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону.