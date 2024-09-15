В Ростове сильный ветер синоптики обещают всю предстоящую рабочую неделю

В Ростове сильный восточный ветер, который начался в воскресенье, 15 сентября, в ближайшие дни не прекратится и будет дуть всю неделю. По данным метеорологов, его скорость будет достигать до 18 метров в секунду. Максимальные порывы прогнозируют в понедельник, 16 сентября. Стихнут они лишь к выходным.