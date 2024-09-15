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В Ростовской области из-за дыма от пожаров перекрыли движение машин

На Левобережной в Ростове перекрыли проезд в районе пожара.

Источник: Комсомольская правда

15 сентября на улице Левобережной в Ростове-на-Дону временно перекрыли проезд. Это сделали в связи с задымлением дороги от серьезного ландшафтного пожара, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

— Дорогу перекрыли на участке Левобережной от дома № 4/777, — предупредили водителей.

Также сложная дорожная обстановка фиксировалась сегодня и в Аксайском районе. К этой минуте движение смогли полностью открыть на 1065 км М-4 в районе ДТП, произошедшего ранее из-за дыма на дороге.

— Водителям следует быть предельно внимательными и осторожными. Нужно соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и боковой интервал. По возможности лучше перенести и отложить поездки на другое время, — советуют в Госавтоинспекции.