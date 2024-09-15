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В МЧС назвали причину густого дыма над микрорайоном Ива в Перми

Пожар произошёл возле лога на улице Грибоедова 15 сентября.

Причину появления густого дыма над микрорайоном Ива 15 сентября назвали в региональном МЧС.

Очевидцы заметили пожар возле лога и густой дым вечером. В МЧС по Пермскому краю сообщили, что происшествие произошло на улице Грибоедова. Огонь охватил неэксплуатируемое здание.

«Угрозы распространения огня нет», — подчеркнули в министерстве.

В МЧС по Пермскому краю также рассказали подробности о происшествии. Сообщение о возгорании поступило 15 сентября в 19:33. На место прибыли 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

Локализовать пожар удалось в 19:44, ликвидировать горение — в 19:48.

«Предварительная площадь пожара составила 16 квадратных метров. На пожаре пострадавших нет», — прокомментировали ситуацию в МЧС по Пермскому краю.

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