Кадры обстановки в районе пожаров опубликовали в Ростовской области

Пожары, вспыхнувшие в Ростовской области 15 сентября, попали на видео. Обстановку зафиксировали не только спасатели МЧС, но и очевидцы.
Судя по съемке, сотрудники экстренных служб сейчас делают все возможное, чтобы потушить полыхающие очаги пламени. В некоторых местах ведется тушение построек, от нежилых и хозяйственных до жилых частных домов.
Кадры тушения жители региона сейчас активно обсуждают в социальных сетях. К слову, ранее люди также сняли на камеры «дождь» из пепла в центре донской столицы.
Напомним, по данным МЧС, 15 сентября в Ростовской области вспыхнули около 60 пожаров.
В частности, сейчас тушат возгорание на улице Левобережной в Ростове-на-Дону. Там полыхает камыш на площади в 1,5 тысячи кв. метров. Движение машин в этом районе перекрыто.
Также сообщалось о локализации горения в районе склада со строительными материалами в Аксае. В этом случае огнем также охвачено 1,5 тысячи кв. метров.
Кроме этого, спасатели информировали о пожаре на площади в 1000 кв. метров в хуторе Морской Чулек Неклиновского района. Предварительно, на этой территории из-за сильного ветра огонь повредил три строения.