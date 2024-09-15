В Ростовской области из-за ландшафтного пожара вспыхнули 15 домов

В Аксайском районе Ростовской области из-за сильного ветра огонь с травы перешел на 15 частных домов. Это произошло на территории СНТ «Задонье», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
— Наиболее сложная обстановка сейчас в Аксайском районе. Предварительно, общая площадь возгорания на данный момент составляет 6000 кв. м, — сообщили журналистам в МЧС.
Известно, что всего на месте происшествия к тушению привлекли более 50 человек и 16 единиц техники. В готовности находится авиация.
Добавим, всего 15 сентября в Ростовской области вспыхнуло 60 пожаров, ситуацию осложнил сильный ветер. Сейчас тушение также ведется в Неклиновском, Азовском и Каменском районах.
Ранее сообщалось о локализации горения в районе складов со строительными материалами в Аксае.