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В Ростовской области из-за ландшафтного пожара вспыхнули 15 домов

15 частных домов оказались в огне на территории СНТ «Задонье» Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области из-за сильного ветра огонь с травы перешел на 15 частных домов. Это произошло на территории СНТ «Задонье», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

— Наиболее сложная обстановка сейчас в Аксайском районе. Предварительно, общая площадь возгорания на данный момент составляет 6000 кв. м, — сообщили журналистам в МЧС.

Известно, что всего на месте происшествия к тушению привлекли более 50 человек и 16 единиц техники. В готовности находится авиация.

Добавим, всего 15 сентября в Ростовской области вспыхнуло 60 пожаров, ситуацию осложнил сильный ветер. Сейчас тушение также ведется в Неклиновском, Азовском и Каменском районах.

Ранее сообщалось о локализации горения в районе складов со строительными материалами в Аксае.