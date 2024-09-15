Пламя, дым и «дождь» из пепла: Видео массовых пожаров в Ростовской области 15 сентября 2024 года

— По состоянию на 18 часов в Ростовской области остается сложная пожароопасная обстановка. В настоящее время объявлен повышенный ранг пожара № 4 в Аксанском районе, в СНТ «Задонье». Погибших и пострадавших нет. К сожалению из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на дома. В настоящее время пожаром повреждено 15 строений, — прокомментировал начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов. — Сил и средств для тушения достаточно: участвуют 50 человек личного состава и 16 единиц техники. К сожалению, применение авиации невозможно из-за порывов ветра.