Пламя, дым и «дождь» из пепла: Видео массовых пожаров в Ростовской области 15 сентября 2024 года

Практически по всей территории Ростовской области весь день бушуют пожары. В Главном управлении МЧС по донскому региону сообщают, что только за первые 16 часов с начала суток 15 сентября, зафиксировано около 60 пожаров. Так, из-за сильного ветра огонь из Аксая добрался уже до Ростова-на-Дону. При ухудшении видимости от дыма на дорогах перекрывают движение транспорта.
По словам губернатора Василия Голубева, к тушению привлечено более 2000 специалистов, используется около 300 единиц спецтехники. Тем временем в экстренном ведомстве публикуют видео работы пожарных в самых разных районах.
ОГОНЬ ПЕРЕКИНУЛСЯ С ТРАВЫ НА ДОМА.
На видео из Неклиновского района в кадре пожарные тушат возгорание в добротном кирпичном доме. Огонь успел здесь похозяйничать: окна уже зияют выгоревшей чернотой.
— 13:34 поступило сообщение о возгорании сухой растительности на площади тысяча квадратных метров в поселке Морской Чулек. Но из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на три строения, — рассказали сначала в донском МЧС.
Пожару был присвоен второй ранг сложности. В его тушении были сначала задействованы 24 человека и семь единиц техники. Вскоре, по информации губернатора Голубева, огонь захватил еще больше площади.
— По предварительной информации, от огня там пострадало девять домов и пять хозпостроек. Эвакуировано 20 человек, — написал в своем блоге Василий Голубев.
Как позже уточнили в МЧС, сотрудники остановили дальнейшее распространение огня, пожар локализован, и с ним продолжают борьбу.
ГОРЯТ ДОМА В САДОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВАХ.
В хуторе Светлый Каменского района в пламени сгорело семь нежилых построек. В то же время несколько пожаров полыхают в Аксайском районе. В самом Аксае в переулке Толстого загорелся склад со стройматериалами. Очень быстро сильный ветер «помог» пламени перейти на частные домовладения. Помимо погодных условий тушение пожара осложняет и плотная застройка.
По данным МЧС, изначально площадь пожара составляла 1100 квадратных метров. В его ликвидации были задействованы порядка 100 человек и 38 единиц техники.
Позже губернатор сообщил о том, что в Аксайском районе горят восемь домовладений, пожар возник в трех СНТ.
— По состоянию на 18 часов в Ростовской области остается сложная пожароопасная обстановка. В настоящее время объявлен повышенный ранг пожара № 4 в Аксанском районе, в СНТ «Задонье». Погибших и пострадавших нет. К сожалению из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на дома. В настоящее время пожаром повреждено 15 строений, — прокомментировал начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов. — Сил и средств для тушения достаточно: участвуют 50 человек личного состава и 16 единиц техники. К сожалению, применение авиации невозможно из-за порывов ветра.
Так, в садовом товариществе «Донское» местный житель Юрий Петрович на собственном тракторе отправился бороться с огнем, чтобы уберечь жилые дома от огня. Его дочь сообщила о тяжелой обстановке на месте.
— Там уже отключили свет. Меня попросили приехать и забрать сестер, если станет еще хуже, — рассказала читательница «КП — Ростов-на-Дону».
Также, из-за шквалистого ветра дым ландшафтного пожара в Аксайском районе распространился на территорию города Ростова-на-Дону, предупредили в департаменте ГО и ЧС администрации донской столицы.
ФУРА ПРОТАРАНИЛА ЛЕГКОВУШКУ, ПОГИБЛА ЖЕНЩИНА.
Ранее от ландшафтных пожаров в Аксайском районе дымом заволокло федеральную автодорогу М-4 «Дон». На задымленной трассе с плохой видимостью фура протаранила легковушку и «ГАЗель», стоявшие на обочине. Одна пассажирка легковой машины погибла на месте, а вторую доставили в больницу. В то же время на противоположной полосе произошла еще одна авария, уже без пострадавших.
Сотрудники регионального управления ГАИ регулируют движение на опасном участке, и теперь в направлении на юг машины могут ехать свободно, а на север открыта только одна полоса федеральной трассы.
«ДОЖДЬ» ИЗ ПЕПЛА.
Также сообщается о масштабном ландшафтном пожаре на Левобережной улице в Ростове-на-Дону.
— На участке улицы Левобережной от дома 4/777 в связи с сильным задымлением перекрыто движение, — предупредили в Госавтоинспекции. — Участникам дорожного движения следует быть предельно внимательными и осторожными в связи с сильными порывами ветра при задымлении участков дорог в Аксайском районе. По возможности лучше перенести и отложить свою поездку на другое время.
Дым от пожаров накрыл Ростов-на-Дону, и в департаменте ГО и ЧС по городу рекомендуют жителям не выходить из дома и закрыть окна.
Тем временем очевидцы рассказали, что в центре города попали под «дождь» из пепла. А в зависимости от силы и направления ветра запах дыма на улице то ослабевает, то усиливается.