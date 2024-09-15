Дым от пожара стал причиной массовых ДТП в Ростовской области

В Аксайском районе Ростовской области на задымленной от пожара трассе М-4 произошли массовые ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, а также сотрудники управления Госавтоинспекции.
Аварии случились примерно в двух километрах от Аксайского моста, в районе 1065 км.
Одно из происшествий оказалось смертельным. При столкновении автомобилей MAN, Renault Logan и «ГАЗели» погибла 53-летняя пассажирка Renault Logan. Еще одну пассажирка этой же машины с травмами увезли в больницу.
Также в соцсетях люди сообщали о другой аварии в том же же районе, но с участием пассажирского автобуса. По данным Госавтоинспекции, в этом случае пострадавших не было, только транспорт получил механические повреждения.
Напомним, из-за двух случившихся ДТП на трассе собралась пробка, были сложности с проездом. К этой минуте дорога открыта. Добавим, ограничения для водителей сохраняются на улице Левобережной в Ростове-на-Дону, там дорога оказалась в дымной завесе от ландшафтного пожара.