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Дым от пожара стал причиной массовых ДТП в Ростовской области

На трассе в Ростовской области из-за дыма от пожара произошло два ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области на задымленной от пожара трассе М-4 произошли массовые ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, а также сотрудники управления Госавтоинспекции.

Аварии случились примерно в двух километрах от Аксайского моста, в районе 1065 км.

Одно из происшествий оказалось смертельным. При столкновении автомобилей MAN, Renault Logan и «ГАЗели» погибла 53-летняя пассажирка Renault Logan. Еще одну пассажирка этой же машины с травмами увезли в больницу.

Также в соцсетях люди сообщали о другой аварии в том же же районе, но с участием пассажирского автобуса. По данным Госавтоинспекции, в этом случае пострадавших не было, только транспорт получил механические повреждения.

Напомним, из-за двух случившихся ДТП на трассе собралась пробка, были сложности с проездом. К этой минуте дорога открыта. Добавим, ограничения для водителей сохраняются на улице Левобережной в Ростове-на-Дону, там дорога оказалась в дымной завесе от ландшафтного пожара.