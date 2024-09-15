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В Башкирии вандалы разбили светильники и сломали саженцы

В Башкирии вандалы разбили светильники и сломали саженцы.

Источник: Администрация г. Салавата

В Башкирии снова совершён акт вандализма. В Салавате в сквере на бульваре Космонавтов хулиганы разбили светильники, а на бульваре Юлаева отломили макушки молодых саженцев. Об этом говорится в telegram-канале администрации города.

«Воспитать вандала или стать его жертвой — это про всех нас. Давайте чаще беседовать со своими детьми о правилах поведения в общественных местах, ведь многое зависит от культурного уровня воспитания и развития эмпатии у подрастающего поколения. Только совместными усилиями с жителями и личным примером мы можем попытаться уберечь наши объекты благоустройства от рук вандалов. Обращаемся ко всем салаватцам, давайте уважать друг друга, любить наш город и бережно относиться к нашему общему имуществу», — говорится в сообщении муниципалитета.