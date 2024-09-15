Сотрудники МЧС потушили пожар на птицефабрике в Екатеринбурге

«Сигнал о возгорании поступил в 16:03. Загорелся пристрой к зданию», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Огонь на 50 квадратных метрах повредил кровлю и внутреннюю отделку пристроя.