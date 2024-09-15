Сотрудники МЧС потушили пожар на птицефабрике в Екатеринбурге

С огнем боролись 38 человек личного состава и 12 единиц спецтехники.
«Сигнал о возгорании поступил в 16:03. Загорелся пристрой к зданию», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Огонь на 50 квадратных метрах повредил кровлю и внутреннюю отделку пристроя.
В 16:23 огонь был локализован, а в 16:25 открытое горение ликвидировано.
Ранее о пожаре на птицефабрике «Свердловская» сообщали очевидцы, они сняли происходящее на видео. На кадрах видно, что с территории предприятия идет густой черный дым.