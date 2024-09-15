В Самарской области бензовоз столкнулся с легковушкой

САРАТОВ, 15 сен — РИА Новости. Бензовоз и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Самарской области, в результате пострадал один человек, сообщили в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
ДТП произошло на 893-м километре трассы М5 «Урал» в Сызранском районе.
«Столкновение бензовоза Volvo и легкового автомобиля Kia Ceed… Один человек пострадал, передали медработникам, госпитализировали в центральную городскую и районную больницу Сызрани», — сказали журналистам в ведомстве.