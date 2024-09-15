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В Самарской области бензовоз столкнулся с легковушкой

В Самарской области бензовоз столкнулся с легковушкой, пострадал человек.

Источник: © РИА Новости

САРАТОВ, 15 сен — РИА Новости. Бензовоз и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Самарской области, в результате пострадал один человек, сообщили в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

ДТП произошло на 893-м километре трассы М5 «Урал» в Сызранском районе.

«Столкновение бензовоза Volvo и легкового автомобиля Kia Ceed… Один человек пострадал, передали медработникам, госпитализировали в центральную городскую и районную больницу Сызрани», — сказали журналистам в ведомстве.