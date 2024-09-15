В Самарской области бензовоз столкнулся с легковушкой

САРАТОВ, 15 сен — РИА Новости. Бензовоз и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Самарской области, в результате пострадал один человек, сообщили в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.