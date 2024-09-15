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Прокуратура открыла горячую линию в связи с пожарами в Ростовской области

Горячую линию для пострадавших при пожарах открыли в прокуратуре Ростовской области.

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от пожаров, случившихся 15 сентября. Открыта горячая линия.

— В связи с природными возгораниями на контроле находятся вопросы соблюдения прав пострадавших граждан, в том числе находящихся в пунктах временного размещения, — сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, сегодня в Ростовской области вспыхнули сразу 60 пожаров, их тушение осложнилось из-за сильного ветра. В некоторых территориях огонь перешел с сухой растительности на постройки.

В частности, в течение дня ликвидируют горение в районе склада со строительными материалами в Аксае. Также на территории аксайского СНТ «Задонье» пламя охватило 15 домов. Пожары ликвидируют также в Неклиновском, Азовском и Каменском районах.

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