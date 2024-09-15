В Ростовской области 29 строений пострадали от пожаров

По словам Голубева, по состоянию на 20.00 мск в Ростовской области продолжается ликвидация пожаров. Также он сообщал о тушении трех лесных пожаров в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах Ростовской области на площади 7,4 гектара.