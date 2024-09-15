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В Ростовской области 29 строений пострадали от пожаров

Голубев: в Ростовской области 29 строений пострадали от пожаров.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен — РИА Новости. Двадцать девять строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области пострадало от пожаров, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В результате перехода огня на населенные пункты пострадало от огня 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах», — говорится в сообщении.

По словам Голубева, по состоянию на 20.00 мск в Ростовской области продолжается ликвидация пожаров. Также он сообщал о тушении трех лесных пожаров в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах Ростовской области на площади 7,4 гектара.

По данным губернатора региона, в настоящее время пострадавших и погибших нет, всем жителям, потерявшим жильё и имущество, будет оказана помощь.

Всего в тушении задействовано более 2 тысяч человек и почти 300 единиц техники.

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