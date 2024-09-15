2000 человек, 300 спецмашин, но без вертолета: Что известно о массовых пожарах в Ростовской области 15 сентября 2024

Самая сложная ситуация — в Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, от огня там пострадало 9 домов и 5 хозпостроек. Эвакуировано 20 человек. В восьмом часу вечера пожар здесь локализовали на площади в тысячу квадратных метров. В какой-то момент огонь из Аксайского района добрался до окраины Ростова-на-Дону. Горела территория и на левом берегу Дона напротив Зеленого острова. А дым от пожаров накрыл донскую столицу, и жители рассказали о «дожде» из пепла.