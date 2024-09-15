2000 человек, 300 спецмашин, но без вертолета: Что известно о массовых пожарах в Ростовской области 15 сентября 2024

В воскресенье, 15 сентября, по всей Ростовской области полыхают десятки пожаров. Так, в МЧС по донскому региону рассказали, что за неполный день было зафиксировано порядка 60 возгораний. К их тушению привлечены тысячи специалистов и сотни единиц спецтехники. Горят десятки домов, многих жителей пришлось эвакуировать, произошли аварии на задымленной трассе. Рассказываем, что известно о массовых пожарах в Ростовской области к этому часу.
В экстренном ведомстве пока борются с огнем и еще не определили причины всех возгораний. Но в целом картину описал губернатор Василий Голубев, информируя жителей о сложившейся обстановке.
— Сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем вызвало ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов Ростовской области, — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Из 60 пожаров примерно половина горела сегодня одновременно в самых разных районах. На борьбу с ними было направлено более 2000 тысяч специалистов, задействовано около 300 единиц спецтехники.
Самая сложная ситуация — в Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, от огня там пострадало 9 домов и 5 хозпостроек. Эвакуировано 20 человек. В восьмом часу вечера пожар здесь локализовали на площади в тысячу квадратных метров. В какой-то момент огонь из Аксайского района добрался до окраины Ростова-на-Дону. Горела территория и на левом берегу Дона напротив Зеленого острова. А дым от пожаров накрыл донскую столицу, и жители рассказали о «дожде» из пепла.
— Объявлен повышенный ранг пожара № 4 в Аксанском районе, в СНТ «Задонье». Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на дома. Предварительно, общая площадь на данный момент 6000 квадратных метров, пожаром повреждено 15 строений, — прокомментировал начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов. — Сил и средств для тушения достаточно: участвуют 50 человек личного состава и 16 единиц техники.
Многие жители региона задавались вопросом, почему на подмогу пожарным не прибыла авиация МЧС, чтобы потушить огонь на большой площади. Но это оказалось невозможным.
— К сожалению, применение авиации невозможно из-за порывов ветра, — пояснил начальник регионального МЧС Сергей Филиппов.
Массовые пожары сказались и на дорожном движении. Так, еще в первой половине дня из-за ландшафтных возгораний в Аксайском районе дымом заволокло федеральную автодорогу М-4 «Дон». На 1065-м километре трассы в северном направлении произошло смертельное ДТП.
— По предварительным данным, 41-летний водитель грузового автомобиля MAN, врезался в два автомобиля — Renault Logan и «ГАЗель», стоявших на обочине, — объяснили в Госавтоинспекции.
В результате аварии погибла 53-летняя пассажирка легковушки, а вторая попала в больницу. Из-за ДТП для проезда осталась свободной только одна полоса движения.
Еще одна авария произошла на том же участке дороги, но уже в южном направлении. Поэтому движение в условиях ухудшения видимости регулировали сотрудники Госавтоинспекции.
Также движение перекрывали на улице Левобережной в Ростове из-за сильного задымления при ландшафтном пожаре.
Губернатор Василий Голубев прокомментировал обстановку в регионе по состоянию на 20:00.
— В Ростовской области продолжается ликвидация пожаров. В результате перехода огня на населенные пункты пострадало 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах, — перечислил глава региона.
Кроме того, в регионе тушат три лесных пожара — в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах на общей площади 7,4 гектара.
Кроме того, прокуратура Ростовской области открыла «горячую линию» для людей, чье имущество пострадало при пожаре. Телефон указан ниже.
По данным Главного управления МЧС по Ростовской области, погибших и пострадавших в пожарах, которые произошли в регионе 15 сентября, нет.
Даже, когда огонь ландшафтных пожаров из-за сильного ветра перекидывается на жилые дома, люди успевают покидать опасную территорию.
Жители, чье имущество пострадало от пожаров 15 сентября, могут рассчитывать на поддержку правительства региона. Об этом заявил губернатор Василий Голубев.
— Всем жителям, потерявшим жилье и имущество, будет оказана помощь, — написал глава региона в своем телеграм-канале.