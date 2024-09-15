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2000 человек, 300 спецмашин, но без вертолета: Что известно о массовых пожарах в Ростовской области 15 сентября 2024

МЧС: Авиация в тушении пожаров в Ростовской области 15 сентября не применяется.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 15 сентября, по всей Ростовской области полыхают десятки пожаров. Так, в МЧС по донскому региону рассказали, что за неполный день было зафиксировано порядка 60 возгораний. К их тушению привлечены тысячи специалистов и сотни единиц спецтехники. Горят десятки домов, многих жителей пришлось эвакуировать, произошли аварии на задымленной трассе. Рассказываем, что известно о массовых пожарах в Ростовской области к этому часу.

Причины пожаров в Ростовской области 15 сентября 2024

В экстренном ведомстве пока борются с огнем и еще не определили причины всех возгораний. Но в целом картину описал губернатор Василий Голубев, информируя жителей о сложившейся обстановке.

Из Аксайского района огонь перекинулся на окраину Ростова. Фото: ГО и ЧС по Ростову-на-Дону

— Сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем вызвало ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов Ростовской области, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Масштабы пожаров в Ростовской области 15 сентября

Из 60 пожаров примерно половина горела сегодня одновременно в самых разных районах. На борьбу с ними было направлено более 2000 тысяч специалистов, задействовано около 300 единиц спецтехники.

В хуторе Морской Чулек эвакуировали около 20 человек. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Самая сложная ситуация — в Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, от огня там пострадало 9 домов и 5 хозпостроек. Эвакуировано 20 человек. В восьмом часу вечера пожар здесь локализовали на площади в тысячу квадратных метров. В какой-то момент огонь из Аксайского района добрался до окраины Ростова-на-Дону. Горела территория и на левом берегу Дона напротив Зеленого острова. А дым от пожаров накрыл донскую столицу, и жители рассказали о «дожде» из пепла.

— Объявлен повышенный ранг пожара № 4 в Аксанском районе, в СНТ «Задонье». Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на дома. Предварительно, общая площадь на данный момент 6000 квадратных метров, пожаром повреждено 15 строений, — прокомментировал начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов. — Сил и средств для тушения достаточно: участвуют 50 человек личного состава и 16 единиц техники.

Выгорело 29 строений, в том числе 13 жилых домов. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области Почему не использовался вертолет при тушении пожаров в Ростовской области 15 сентября

Многие жители региона задавались вопросом, почему на подмогу пожарным не прибыла авиация МЧС, чтобы потушить огонь на большой площади. Но это оказалось невозможным.

— К сожалению, применение авиации невозможно из-за порывов ветра, — пояснил начальник регионального МЧС Сергей Филиппов.

Огонь ликвидируют около двух тысяч пожарных. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области Ситуация на дорогах при пожарах в Ростовской области 15 сентября

Массовые пожары сказались и на дорожном движении. Так, еще в первой половине дня из-за ландшафтных возгораний в Аксайском районе дымом заволокло федеральную автодорогу М-4 «Дон». На 1065-м километре трассы в северном направлении произошло смертельное ДТП.

— По предварительным данным, 41-летний водитель грузового автомобиля MAN, врезался в два автомобиля — Renault Logan и «ГАЗель», стоявших на обочине, — объяснили в Госавтоинспекции.

В аварии на задымленной трассе погибла женщина. Фото: УГАИ по Ростовской области

В результате аварии погибла 53-летняя пассажирка легковушки, а вторая попала в больницу. Из-за ДТП для проезда осталась свободной только одна полоса движения.

Еще одна авария произошла на том же участке дороги, но уже в южном направлении. Поэтому движение в условиях ухудшения видимости регулировали сотрудники Госавтоинспекции.

Также движение перекрывали на улице Левобережной в Ростове из-за сильного задымления при ландшафтном пожаре.

Последствия пожаров в Ростовской области 15 сентября

Губернатор Василий Голубев прокомментировал обстановку в регионе по состоянию на 20:00.

Днем в Ростове-на-Дону шел «дождь» из пепла. Лейла МИРИШОВА

— В Ростовской области продолжается ликвидация пожаров. В результате перехода огня на населенные пункты пострадало 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах, — перечислил глава региона.

Кроме того, в регионе тушат три лесных пожара — в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах на общей площади 7,4 гектара.

Кроме того, прокуратура Ростовской области открыла «горячую линию» для людей, чье имущество пострадало при пожаре. Телефон указан ниже.

Погибшие и пострадавшие при пожарах в Ростовской области 15 сентября

По данным Главного управления МЧС по Ростовской области, погибших и пострадавших в пожарах, которые произошли в регионе 15 сентября, нет.

Даже, когда огонь ландшафтных пожаров из-за сильного ветра перекидывается на жилые дома, люди успевают покидать опасную территорию.

Помощь погорельцам при пожарах в Ростовской области 15 сентября

Жители, чье имущество пострадало от пожаров 15 сентября, могут рассчитывать на поддержку правительства региона. Об этом заявил губернатор Василий Голубев.

— Всем жителям, потерявшим жилье и имущество, будет оказана помощь, — написал глава региона в своем телеграм-канале.